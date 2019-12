MN - Ielpo: "A volte i rossoneri deveno trovare il tiro più efficace non quello perfetto"

Mario Ielpo, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato del problema del gol del Milan: "L'altro giorno guardavo la classifica: il Milan è quintultimo per numero di gol segnati. I rossoneri fanno fatica a trovare la via del gol, anche se nelle ultime partite c'è stata un'inversione di tendenza sul numero delle occasioni create. La partita di domenica contro il Sassuolo ritengo che sia stata una parentesi sfortunata. Mi sembra che però ci sia spesso una certa precipitazione da parte dei calciatori del Milan quando si ritrovano il pallone tra i piedi per poter battere a rete. Credo che si debba lavorare per far entrare nella testa dei giocatori il fatto che si deve fare il tiro più efficace in base alla situazione di gioco, non il tiro stilisticamente perfetto o più potente possibile. A volte dei 'tiretti' sortiscono un effetto migliore e sono più difficili da parare".