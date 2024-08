MN - Ielpo: "Fonseca è un tecnico serio e preparato e sembra che stia facendo un ottimo lavoro"

Dalla più che soddisfacente prima tournée rossonera di Paulo Fonseca al calciomercato, passando per l'exploit di Lorenzo Torriani e gli altri tempi d'attualità in casa Milan. A parlare in esclusiva di tutto questo ai microfoni di MilanNews.it Mario Ielpo, ex portiere che ha vestito la maglia del Diavolo nella stagione 1993-96. Queste le sue dichiarazioni:

Tournée soddisfacente: quali sono le sue prime impressioni di Fonseca da allenatore del Milan?

"È difficilissimo giudicare le amichevoli. Ho visto soltanto gli highlights. I risultati sono incredibili se dovessimo giudicare quelli (ride ndr), però è sempre fuorviante, sia in positivo che in negativo, valutare le amichevole. Quindi le lascerei perdere, ma mi sembra in ogni caso che Fonseca stia facendo un ottimo lavoro, che sia un tecnico serio e preparato che si sta dando da fare".

Pensa quindi che Fonseca possa essere l'allenatore giusto per questo Milan?

"Io penso che possa essere un tassello giusto per migliorare i risultati della scorsa stagione, nel senso che non credo che possa essere l'allenatore che da solo fa questo. È un ottimo allenatore, e se supportato da giocatori bravi e dalla società che lo aiuta, può fare grandi risultati".

Capitolo mercato: pensa che con i giusti innesti il Milan possa essere dal Scudetto?

"Deve provarci. Il Milan che non gioca per lo Scudetto, oggi come oggi, è un Milan "inutile", nel senso che non si può certo partire per dire "Arriviamo fra le prime quattro". Cioè questo è un obiettivo aziendale da un punto di vista del bilancio, però non può essere un obiettivo sportivo per il Milan oramai. La fase critica dei vari passaggi di proprietà dovrebbe essere superata, quindi il Milan deve giocare per cercare di vincere le competizioni. Poi ci riesce o non ci si riesce fa parte dello sport. Quindi deve puntare a vincere".

Cosa ne pensa del mercato del Milan fino ad adesso?

"Morata è un grandissimo acquisto. Pavlovic ha delle doti. Adesso bisogna vedere se il Milan giocherà con la difesa alta e quanta velocità il serbo abbia per adempiere ai suoi compiti, perché dal mio punto di vista più la difesa è alta più il centrale deve essere veloce. Quindi è un po' da vedere, però insomma sembra che abbia qualità anche lui. Poi vedremo se si completerà bene questo mercato o rimarrà un po' incompleto".

Quale tassello manca a questo Milan per essere completa?

"Adesso abbiamo visto gli Europei, mi viene in mente, ma se il Milan prendesse un Kanté, un giocatore così, il Milan diventa veramente super e iper competitivo. Quindi lì manca".