MN - Ielpo: "Ibra da tutor non so quanto potrà essere funzionale al Milan"

Interessante estratto estrapolato dall'intervista in esclusiva sul sito di MilanNews.it a Mario Ielpo, ex portiere del Milan dal 1993 al 1996. Tema principale è il ruolo di Ibra in società: "Favorevole al ritorno di Ibra, ma con un ruolo ben preciso in società. Il fatto che venga dipinto come un "tutor" Di Pioli non so quanto potrà essere funzionale al Milan, rispetto alla sua storia nel gioco de calcio".