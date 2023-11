MN - Ielpo: "Il Milan ha troppi infortuni rispetto alle altre squadre, bisognerebbe essere a Milanello per capire"

Le dichiarazioni, in esclusiva per il sito di MilanNews.it, da parte dell'ex portiere rossonero Mario Ielpo, che dice così la sua sul delicato tema infortuni: "Il numero di infortuni al Milan mi sembra troppo alto, spropositato. I rossoneri sono la squadra che ne ha subiti di più, tante partite? Certo può influire, però ripeto, il Milan ha troppi infortuni rispetto alle altre squadre, bisognerebbe stare a Milanello per capire meglio la situazione".