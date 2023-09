MN - Il bilancio di Filippo Galli: "Fisicità e fluidità di gioco mi impressionano, il Milan c'è"

Per fare un primo bilancio dell'inizio di stagione del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Filippo Galli, ex giocatore rossonero tra il 1983 e il 1996 che poi ha ricoperto a lungo anche il ruolo responsabile del settore giovanile milanista. Ecco le sue parole:

Se volessimo stilare un primissimo bilancio del Milan visto nelle prime tre partite di campionato?

“A me sembra che il Milan ci sia. Oltre alla fisicità, mi ha impressionato anche per la fluidità del gioco espresso. Non è scontato nell’ambito di una squadra nuova, con un ricambio netto di giocatori”.