MN - Il bilancio di Tecca dopo le prime tre: "Il Milan è nettamente la migliore. Grandi passi avanti a livello tecnico e fisico, complimenti a Pioli"

In merito all’attualità in chiave rossonera, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Massimo Tecca, giornalista e saggista. Ecco le sue parole:

Stiliamo un mini-bilancio delle prime tre giornate di Serie A…

“Il Milan è la squadra nettamente migliore di tutte, un passo avanti inequivocabile. Non solo tecnicamente e tatticamente. Soprattutto fisicamente. Complimenti a Pioli per come ha lavorato in ritiro”.