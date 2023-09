MN - Il derby si avvicina, Schiavi: "Finora meglio l'Inter del Milan"

In merito all’attualità in casa Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Gabriele Schiavi, giornalista e conduttore Sportitalia. Ecco le sue parole:

Chi è meglio strutturata tra Milan e Inter?

“Detto tra noi, forse - al momento - l’Inter. Sulla base di quello che abbiamo visto sin qui”.