Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulla stagione del Milan: “Fallimentare no, contraddittoria sì. Non è fallimentare perché sei comunque arrivato in semifinale di Champions. È però contraddittoria perchè in campionato e, soprattutto, Coppa Italia dovevi fare qualcosa in più”.