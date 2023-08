MN - Il Lentini del Milan? Gigi risponde: "Mi rivendo in Rafa Leao"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Gianluigi Lentini, ex giocatore del Diavolo tra il 1992 e il 1996.

Chi è il Gigi Lentini del Milan attuale?

“A me piaceva strappare, andare via sulla fascia in velocità e cercare l’uno contro uno. Se devo citarne uno, dico che mi rivedo in Rafa Leao”.