MN - Il Milan arriverà nei primi quattro? Testoni: "Difficile da dire, ci sono tanti scontri diretti"

Edoardo Testoni, giornalista per DAZN e in telecronaca per Milan-Lecce, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it. Queste le sue parole:

Partiamo dall'importanza di questi tre punti. Credi che alla fine il Milan riuscirà a guadagnarsi il piazzamento in Champions?

"Difficile da dire, mancano tante partite ed è pieno di scontri diretti già dalla prossima giornata. Il Milan ha fatto con il Lecce la partita che doveva fare, e non era facile soprattutto da un punto di vista soprattutto mentale perché venivi da un picco emotivo altissimo, quello della partita del Maradona, dal tornare in una semifinale di Champions dopo sedici anni. Venivi da un qualcosa di storico, per questa gestione del club, per cui mettere la testa su una partita contro una squadra che era in crisi di risultati e non era così facile. La partita è stata condotta dal Milan, ma per deciderla c'è stata ancora una volta bisogno di Leao che è la luce più folgorante di questa squadra".