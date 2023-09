MN - Il Milan è arrivato all'Olimpico! Fra poco più di un'ora la sfida alla Roma

Manca pochissimo al fischio di inizio di Roma-Milan, terza giornata di campionato e primo big match per i rossoneri e giallorossi in questa stagione. Il bus dei rossoneri è appena arrivato all'Olimpico, come confermato dall'inviato di MilanNews.it. Il fischio di inizio è fissato alle ore 20.45 e Stefano Pioli dovrebbe confermare l'undici già visto sia contro Bologna che contro Torino.