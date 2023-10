MN - Il Milan fa fatica a segnare? Eranio: "Anche Lautaro con il Benfica ha avuto tante occasioni. Non c'entra la psiche"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il doppio ex Stefano Eranio.

È un Milan che crea tanto, ma capitalizza poco. Scoria psicologica post derby?

“Ribaltiamola sulla sponda opposta: anche Lautaro con il Benfica ha avuto tante occasioni per segnare, eppure non ci è riuscito. Non c’entrano discorsi di psico-analisi, anzi…”.