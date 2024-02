MN- Il Milan ha problemi in attacco? Lorenzini: "Non penso proprio. Gli infortuni unici punti critici"

Il Milan si affaccia nella settimana che porterà alla sfida con il Napoli, in programma a San Siro domenica sera alle 20.45, da terza in classifica consolidata e con un distacco ridotto dalla Juventus seconda, ora distante solo quattro punti. Per parlare del momento della squadra di Pioli, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Lorenzini, ex giocatore del Milan. Le sue parole.

A proposito di Giroud: il Milan presenta realmente una problematica riguardo all’attacco, considerato l’attuale rendimento di Jovic?

“A me Jovic piace. Quando entra, ha sempre il piglio giusto. Lo stesso per Okafor. Non penso proprio che sia corretto pensare che il Milan abbia problemi davanti. Gli unici punti critici in questa stagione sono stati i tanti infortuni. Ma ora stanno rientrando tutti”.