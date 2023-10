MN - Il Milan in Champions, Fratini: "Può andare avanti, l'anno scorso è arrivato in semifinale. Contro il PSG..."

La stagione dei club è in pausa per la seconda volta per lasciare spazio alle nazionali. Un buon momento per fare una prima valutazione del primo mese e mezzo del Milan. La redazione di MilanNews.it, per fare questo, ha intervistato in esclusiva l'intermediario sportivo Michele Fratini, esperto anche del calcio giovanile italiano. Le sue parole.

I rossoneri possiedono le carte in regola per ambire a andare avanti in Champions?

“Perché no? L’anno scorso sono arrivati in semifinale. Le due sfide al PSG? Le si affronterà e poi si vedrà come andrà a finire”.