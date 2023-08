MN - Il Milan pronto a tornare a San Siro: 72mila tifosi attesi, sold out

Dopo i 1'861'782 cuori rossoneri che hanno popolato gli spalti di San Siro nella scorsa stagione, il Milan è pronto a riabbracciare il proprio caloroso pubblico nella sfida di sabato sera contro il Torino in quello che sarà il debutto casalingo per i ragazzi di Stefano Pioli. Dopo la campagna abbonamenti andata esaurita in poche settimane con 41500 tessere staccate, gli appassionati milanisti hanno risposto ancora una volta presente, e la stagione del Milan a San Siro riparte con un nuovo sold-out - al netto del settore ospiti. Sabato, infatti, sono attesi circa 72mila spettatori, di cui circa 10mila provenienti da diversi Paesi nel mondo tra cui USA, Israele, Francia, Regno Unito, Belgio, Germania e molti altri.

Riparte in questa prima giornata anche il programma di accessibilità “Il Milan per tutti”, attraverso cui in ogni match casalingo il Club rossonero mette a disposizione dei propri tifosi con disabilità o provenienti da contesti sociali complicati, alcuni ingressi dedicati e un innovativo servizio di audiodescrizione per i fan non vedenti e ipovedenti. Il programma rientra nel più ampio manifesto “RespAct” per equità sociale, uguaglianza e inclusività.