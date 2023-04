MN - Il Milan può puntare alla Champions? Testoni: "Quando arrivi tra le prime quatto d'Europa devi credere di poter vincere la coppa"

MilanNews.it

Edoardo Testoni, giornalista per DAZN e in telecronaca per Milan-Lecce, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it. Queste le sue parole:

"Nel calcio tutto può succedere, soprattutto quando arrivi in una semifinale di Champions: quando arrivi tra le prime quatto d'Europa devi credere di poter vincere la coppa, questo è fuor di dubbio, al di là del dna europeo e di una tradizione di una delle squadre più vincenti della storia. Quello che conta è che sei arrivato tra le prime quattro, devi crederci. L'altra parte del tabellone è più forte, ma in una partita secca non sai mai quello che può succedere. Fosse stato uno scontro tra andata e ritorno avrei visto meno possibilità per il Milan, rispetto ad una gara secca".