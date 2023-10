MN - Il Milan torna all'orario di pranzo. Sabato mattina la partenza per Genova

vedi letture

Il Milan ha dormito a Dortmund dopo il pareggio del Signal Iduna Park di ieri sera. La squadra rossonera rientrerà oggi a Milano, in aereo, all'orario di pranzo e si ritroverà nel pomeriggio a Milanello per una seduta di scarico per i giocatori che ne necessitano. Domani è già giorno di vigilia e a Milanello ci sarà un allenamento di rifinitura. Poi, sabato mattina, la partenza per Genova dove alle 20.45 i rossoneri sfideranno i rossoblù a Marassi.