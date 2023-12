MN - Il Milan verso il Sassuolo: i rossoneri riprenderanno ad allenarsi il 26 dicembre

Il giorno dopo la gara contro la Salernitana ha portato ore di riflessione in casa Milan sul futuro dell'allenatore Stefano Pioli, mai come in questo momento in bilico sulla panchina rossonera. Il 30 dicembre però ci sarà da giocare la sfida casalinga contro il Sassuolo di Dionisi, con il Milan che riprenderà dunque gli allenamenti a Milanello nel pomeriggio di martedì 26 dicembre con il ritrovo fissato per le 14:00 in spogliatoio. La squadra si riunirà inoltre a pranzo presso il Centro Sportivo rossonero.