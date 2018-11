MN - Il primo anno di Rino: Cutrone al 105' nel derby di Antonio

Dimmi che cosa resta se vivi senza memoria? Probabilmente il calcio sarebbe un semplice hobby della domenica, svuotato dalla storia e dall’epica che si trascina da più di un secolo e mezzo. E di questo enorme libro senza fine, capace di aggiungere capitoli nuovi ogni anno, una piccola grande parte è stata scritta da Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan. Un tifoso viscerale capace di vincere il derby alla sua prima chance da allenatore, roba da film strappalacrime hollywoodiano. Eppure è realtà. Nella vita non tutto è chiaro fin dall’inizio, altrimenti Van Gogh almeno un quadro prima di andarsene l’avrebbe venduto, ecco perché il più improbabile degli eroi segna nel più improbabile dei derby: Patrick Cutrone al 105’, il bambino scartato ai provini dell’Inter poi passato al Milan. Era destino, e come tale è tornato a bussare alla porta di Handanovic, il 27 dicembre 2017.

Seppellito di gol da Hellas Verona ed Atalanta, il Diavolo arriva al derby dei quarti di finale di TIM Cup con le spalle al muro e niente da perdere. Ed in quel periodo, se piove puntualmente poi diluvia: a cinque minuti dal fischio d’inizio, Storari si blocca e Donnarumma non è arruolabile, guantoni in mano e tocca ad Antonio. Il fratellone di Gigio, prelevato dall’Asteras Tripolis dopo una carriera di gavetta tra Bari, Genoa, Gubbio e Piacenza. Nel derby dell’improbabile, il portiere classe ’90 esordisce con un miracolo ravvicinato su Joao Mario, per rimanere in tema di cose o situazioni inconsuete, che raddrizza i binari del Milan fino ai supplementari. Come detto, il destino aspettava dietro l’angolo e quando al 76’ Skriniar affonda gentilmente i tacchetti nella carne della caviglia di Kalinic, Gattuso si gira verso la sua panchina e sceglie Cutrone. Il resto è storia. Storia di un filtrante di Suso, di una girata vincente quasi sbucciata, di un fuorigioco mal fatto del sopracitato Skriniar, di un’esultanza senza maglia con la temperatura sotto zero e la pioggia, di uno stadio che esplode in un urlo liberatorio soffocato in fondo alla gola per oltre centocinque minuti di sofferenza. Nella vita non tutto è chiaro fin dall’inizio, ma nel ballo delle incertezze il Milan di Gattuso ne esce rafforzato e vincente. Perché il primo derby non si scorda mai.