MN - Il primo anno di Rino: debutto beffa sulla panchina del Milan

Tutte le storie hanno un inizio, non obbligatoriamente bello o fiabesco. L’avventura di Gennaro Ivan Gattuso sulla panchina del Milan parte da Benevento, dopo essere entrato in carica il 27 novembre, nel più impensabile dei modi. La squadra di casa, ultima a zero punti, trova l’insperato gol del pareggio, a tempo scaduto, con un tuffo di testa del portiere di riserva, tale Alberto Brignoli. Ora in Serie B con il Palermo. Non propriamente l’avvio dei sogni… Ma nello psicodramma del Ciro Vigorito, Rino getta le primissime basi per quella che sarà una lunga cavalcata che lo porta oggi, 365 giorni dopo, a giocarsi la Champions League in classifica con la Lazio.

A rileggere la formazione di quel 3 dicembre 2017, il debutto di Gattuso da tecnico della prima squadra, sembra passato un secolo. Un 3-4-3 assolutamente corpo estraneo alla storia del club, così schierato: Donnarumma; Romagnoli (espulso al 75’), Bonucci capitano, Musacchio; Borini (sostituito nella ripresa da Abate), Kessié, Montolivo, Rodríguez; Suso (uscito per Zapata), Kalinic e Bonaventura. Un undici incapace di superare quella che, all’epoca, era la squadra peggiore della storia della Serie A per punti, sconfitte consecutive e gol fatti ed incassati. Come già scritto, non proprio la gara da raccontare ai nipotini. Ma in qualche modo bisognava pur iniziare, con il destino beffardo sotto forma di zuccata di Brignoli al 95’. Tempi bui, tempi passati, tempi lasciati alle spalle.