MN - Il primo anno di Rino: doppio Jack e sorrisi... Ma la vittoria nasce nel post Rijeka

Lo spirito di sopravvivenza porta l’uomo alla costante evoluzione, allo stesso modo Gennaro Gattuso il 10 dicembre 2017 decide di cambiare drasticamente Milan. Il sogno appeso del 3-5-2 di montelliana memoria viene sradicato dai muri di Milanello dopo la sconfitta in Europa League contro il non imbattibile Rijeka. Puljic e Gavranovic bucano due volte Storari in un freddissimo giovedì allo Stadion Rujevica, lì nasce la prima vittoria di Gattuso sulla panchina del Diavolo. Per quanto possa suonare paradossale, i primi tre punti gattusiani sono frutto di un Rijeka-Milan 2-0. Sì perché dopo aver subito un’evitabile lezione dal collega Matjaz Kek, Rino trasforma completamente la sua squadra: si gioca 4-3-3, Bonaventura mezz’ala di inserimento e tridente offensivo ben protetto dal lavoro delle catene dei terzini. Così, nel già citato 10 dicembre, il Diavolo tra le mura amiche di San Siro passa per 2-1 contro il Bologna, regalando a Gattuso i primi tre punti della carriera milanista.

Esulta il mister, un successo tutt’altro che scintillante ma di rabbia, portato da quel Jack Bonaventura capace di siglare una doppietta fondamentale. Lo stesso giocatore dimenticato e ‘tagliato’ da Montella trascina il Diavolo verso i primi sorrisi dell’era Rino. Nulla di eclatante, sia chiaro, ma anche il più alto dei palazzi si basa sempre sul primo mattone. Ed è proprio l’ex Atalanta a porre la prima pietra di un Milan che oggi, a metà cantiere, può guardare i piazzamenti Champions League dalla propria terrazza di fiori, ad un solo metro di distanza dalla residenza Lazio.