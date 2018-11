MN - Il primo anno di Rino: Most Improved Player, corsa aperta per otto nomi

Non si arrabbierà il signor Adam Silver, Commissioner NBA, se solo per oggi prendiamo il concetto di Most Improved Player e lo applichiamo a tutti i giocatori passati nel primo anno di gestione Gattuso. Per coloro che non sono a conoscenza del premio annuale gestito dalla lega professionistica americana di basket, trattasi di un riconoscimento conferito all'atleta maggiormente migliorato rispetto alla stagione precedente. In questo caso, il lasso di tempo da prendere in considerazione non è un'annata sportiva ben definita, ma un intero periodo pre Gattuso e tutti gli eventuali miglioramenti raccolti sotto la guida del tecnico calabrese.

La redazione di MilanNews.it, dopo una lunga discussione interna, non ha saputo produrre un unico candidato. Anzi, quasi ogni firma del sito di informazione rossonera ha proposto un nome diverso meritevole del premio di giocatore maggiormente cresciuto. Su nove membri di MilanNews.it, sono addirittura otto le stelle proposte per la vittoria del (fittizio) trofeo di Most Improved Player con Rino.

Queste le scelte di MilanNews.it:

Fabio Anelli - Hakan Çalhanoğlu e Alessio Romagnoli.

Matteo Calcagni - Alessio Romagnoli.

Daniele Castagna - Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre “Suso” e Lucas Rodrigo Biglia.

Enrico Ferrazzi - Alessio Romagnoli.

Daniele Mascolo - Franck Yannick Kessié.

Pietro Mazzara - Hakan Çalhanoğlu e Patrick Cutrone.

Thomas Rolfi - Davide Calabria.

Salvatore Trovato - Ricardo Iván Rodríguez Araya.

Antonio Vitiello - Alessio Romagnoli.