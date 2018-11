MN - Il primo anno di Rino: sconfitta più grave? Redazione divisa su tre sfide

Dodici mesi di gestione Gattuso sulla panchina del Milan, dodici come le sconfitte raccolte dal tecnico rossonero in tutte le competizioni nel suo primo anno da allenatore del Diavolo. In questa dozzina di insuccessi, la redazione di MilanNews.it in tutti i suoi effettivi ha scavato per scegliere la sconfitta peggiore dell’era gattusiana, l’inciampo più doloroso, il colpo più difficile da subire.

Tra le nove firme del sito di informazione rossonera non si è trovata una risposta unanime, bensì un tris di disfatte che ancora oggi tormenta il pensiero e per il quale il desiderio di rivincita sportiva, nel senso di poter rigiocare il match, è ancora forte.

Queste le scelte della redazione di MilanNews.it:

Fabio Anelli - Milan-Benevento 0-1, 21-4-2018.

Matteo Calcagni - Juventus-Milan 4-0, Finale TIM CUP, 9-5-2018.

Daniele Castagna - Inter-Milan 1-0, 21-10-2018.

Enrico Ferrazzi - Juventus-Milan 4-0, Finale TIM CUP, 9-5-2018.

Daniele Mascolo - Inter-Milan 1-0, 21-10-2018.

Pietro Mazzara - Milan-Benevento 0-1, 21-4-2018.

Thomas Rolfi - Juventus-Milan 4-0, Finale TIM CUP, 9-5-2018.

Salvatore Trovato - Milan-Benevento 0-1, 21-4-2018.

Antonio Vitiello - Milan-Benevento 0-1, 21-4-2018.