MN - Il primo anno di Rino: segui su MilanNews.it la giornata dedicata a Gattuso

27 novembre 2017 - 27 novembre 2018, il tempo corre veloce e strappa rapidamente tutti i fogli del calendario. Con lo scoccare della mezzanotte, oggi, Gennaro Ivan Gattuso 'compie' un anno sulla panchina del Milan Prima Squadra. Dopo la chiamata in Primavera, il tecnico calabrese viene promosso dal management precedente per rimpiazzare Vincenzo Montella, in un periodo nero per il Diavolo rilanciato dalle vane ambizioni di mercato. Nel corso della giornata, la redazione di MilanNews.it ripercorrerà tutta l'annata di Rino tappa per tappa, passando per: l'esordio in panchina, il debutto in Europa League, la prima vittoria, il derby numero uno da allenatore, il successo più bello, la sconfitta più grave, il giocatore maggiormente migliorato ed il bomber della gestione Gattuso.