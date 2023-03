MN - Il programma di Tottenham e Milan per la vigilia della sfida

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, questo il programma dei rossoneri per la giornata di domani in vista della gara contro il Tottenham:

Il Tottenham, d'altro canto, si allenerà alle 13.30 ore italiane con Antonio Conte che parlerà in conferenza stampa alle ore 15 italiane.

TOTTENHAM-MILAN – QUANDO E DOVE VEDERLA

Tottenham e Milan sarà trasmessa mercoledì 8 marzo, alle ore 21:00 in diretta streaming esclusiva su Prime Video, il servizio streaming di Amazon.