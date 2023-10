MN - Il pronostico Scudetto di Cornacchini: "Se la giocano le due milanesi e la Juve"

In merito all’attualità rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Giovanni Cornacchini, ex calciatore del Milan nella stagione 1991-1992. Questo il suo pronostico sullo Scudetto:

"In chiave tricolore, per me, le favorite sono le due milanesi insieme ai bianconeri”.