MN - Il pronostico Scudetto di Maietta: "Milan, Napoli e Inter in pole position. Juve incognita"

E' l'anti vigilia della prima di campionato per il Milan: lunedì alle 21, i rossoneri esordiranno contro il Bologna al Dall'Ara. In merito alla prima uscita ufficiale della stagione, la redazione di MilanNews.it ha contattato telefonicamente e in esclusiva Domenico Maietta, punto fermo del club emiliano tra il 2014 e il 2018. Queste le sue parole sulla sfida e sulla stagione in generale

Chi si contenderà lo scudetto fino alla fine?

“Per me Milan, Inter e Napoli sono davanti alle altre. Poi ci metto l’incognita Juve, che - senza coppe - può dare il tutto per tutto sulla Serie A. Infine occhio alla Lazio: è al terzo anno con Sarri e, certi dettami tattici offensivi, potrebbero essere stati ben metabolizzati”.