MN - Il punto sugli infortunati: problemi al polpaccio per Ibra e Theo, ferita alla caviglia per Bennacer

Questo il punto sugli infortunati del Milan secondo quanto appreso da Milannews.it:

Per Ismael Bennacer il problema, che lo rende indisponibile per la partita di oggi, è una ferita lacero-contusa alla caviglia destra per un trauma di gioco in Milan-Genoa.

Zlatan Ibrahimović soffre di un risentimento al polpaccio sinistro.

Theo Hernandez lamenta una contrattura al polpaccio destro la cui evoluzione clinica verrà monitorata nei prossimi giorni

Antonio Donnarumma prosegue le cure per l’elongazione dell’adduttore destro, mentre Daniel Maldini sta ultimando il programma dì riatletizzazione sul campo.