MN - In cosa deve migliorare Okafor? Sciarini ne parla

vedi letture

Il Milan ha comprato Noah Okafor, l'attaccante svizzero classe 2000 arriva in rossonero per 14 milioni di euro e percepirà 2 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Per conoscere meglio il profilo del centravanti rossocrociato, la redazione di MilanNews.it ha intervistato Luca Sciarini, collega elvetico, direttore dell'Eco dello Sport e opinionista di Tele Ticino di cui è stato in passato anche direttore.

In cosa ha ancora margine di miglioramento?

"Non è ancora un giocatore che fa 20 gol a stagione anche se ha un buon feeling con la porta. Un altro punto di domanda è la tenuta fisica, sperando che sia più fortunato nella sua avventura al Milan"