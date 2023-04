MN - In estate serve un attaccante al Milan? Testoni: "C'è bisogno di un'alternativa di livello. Origi e Rebic? C'è un equivoco tattico"

MilanNews.it

Edoardo Testoni, giornalista per DAZN e in telecronaca per Milan-Lecce, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it. Queste le sue parole:

"Serve un attaccante centrale, nonostante Giroud ti abbia garantito di poter fare un campionato da titolare senza problemi, ma c'è bisogno di una alternativa di livello. Origi non è una prima punta con quel tipo di caratteristiche, non può fare la prima punta nel 4-2-3-1. Con il Lecce è entrato esterno e Rebic è rimasto a fare la punta, ma anche nel Liverpool aveva un modo di giocare diverso. C'è un equivoco tattico. Stesso discorso per Rebic".