MN - Incocciati: "Champion raggiunta. Il Milan non deve ora prendere sottogamba l'impegno europeo contro lo Slavia"

vedi letture

Riguardo alla vittoria del Milan contro l’Empoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Giuseppe Incocciati, ex attaccante rossonero, che ha detto la sua su quelli che dovrebbero essere i reali obiettivi della formazione di Stefano Pioli per questo finale di stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Quali devono essere gli obiettivi stagionali della squadra di Pioli?

“La Champions League mi sembra sia stata, di fatto, raggiunta. Ora non bisogna prendere sotto gamba l’impegno europeo con lo Slavia Praga: a San Siro hanno saputo sviluppare trame molto interessanti”.