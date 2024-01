MN - Incocciati: "Europa League? Il Milan deve guardare tutto con ambizione, ma l'obiettivo principale è entrare in Champions"

Inizio di una nuova settimana per il Milan. I rossoneri oggi riprendono gli allenamenti a Milanello - dopo la pausa domenicale - per preparare la sfida in casa del Frosinone. Il pareggio contro il Bologna sarà duro da digerire e ora i rossoneri devono tirare fuori nuove motivazioni per questa stagione. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con l'ex rossonero Giuseppe Incocciati. Le sue parole.

I rossoneri potrebbero ambire a vincere l’Europa League?

“L’obiettivo primario deve essere entrare in Champions e mi sembra che, sotto questo punto di vista, il Milan sia ben posizionato. Il resto deve essere ugualmente guardato con ambizione, ma senza tralasciare la Champions League”.