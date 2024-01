MN - Incocciati: "Il Milan ha investito sui giovani, serve tempo. Non si può pensare di vincere sempre"

Inizio di una nuova settimana per il Milan. I rossoneri oggi riprendono gli allenamenti a Milanello - dopo la pausa domenicale - per preparare la sfida in casa del Frosinone. Il pareggio contro il Bologna sarà duro da digerire e ora i rossoneri devono tirare fuori nuove motivazioni per questa stagione. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con l'ex rossonero Giuseppe Incocciati. Le sue parole.

A tuo avviso Pioli ha colpe rispetto al rendimento, talvolta, altalenante del Milan?

“Non penso che il solo Pioli possa essere responsabile. Rispetto alle altre grandi di Europa, il Milan ha scelto di investire sui giovani e bisogna avere tempo. Non sempre si può pensare di vincere”.