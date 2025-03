MN - Incocciati: "Le motivazioni scudetto potrebbero stimolare maggiormente il Napoli"

Doppio ex della sfida, Beppe Incocciati si proietta a Napoli-Milan, sfida decisiva per le ambizioni scudetto dei partenopei e di Champions per i rossoneri. La gara si disputerà domenica 30 marzo alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva a MilanNews.it.

Napoli-Milan, due squadre che non stanno vivendo il loro miglior momento

"Il Napoli recupera qualche elemento importante, come David Neres e potrebbe avere qualche certezza in più. Mi aspetto una partita molto delicata per quel che riguarda la posizione in classifica, considerando che i partenopei non possono permettersi che l'Inter scappi via. Anche se il Milan deve cercare di prendersi un posto in Europa, le motivazioni scudetto potrebbero stimolare maggiormente il Napoli".