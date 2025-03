MN - Incocciati: "Leao non è padrone della gestione delle emozioni: ci vorrebbe qualcuno che lo aiuti"

Doppio ex della sfida, Beppe Incocciati si proietta a Napoli-Milan, sfida decisiva per le ambizioni scudetto dei partenopei e di Champions per i rossoneri. La gara si disputerà domenica 30 marzo alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva a MilanNews.it.

Gli ultimi rumors di mercato parlano di un Leao non incedibile

"È un giocatore di ottime prospettive, ma le sue potenzialità sono correlate alla sua personalità. E vedo un ragazzo che non è padrone della gestione delle emozioni. Si deprime, fatica a gestire le avversità, si tira fuori dal gioco. Ci vorrebbe qualcuno che lo aiuti a fargli capire come migliorare certi aspetti. E servono persone di grande competenza. E in questo momento nel Milan non vedo figure che possano intervenire sotto questo aspetto".