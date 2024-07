MN - Incocciati: "Mercato a rilento? Credo sia un problema di un po' tutte le squadre italiane"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex attaccante rossonero Beppe Incocciati ci ha detto la sua sulle manovre di mercato del Diavolo.

Beppe Incocciati, il mercato del Milan procede a rilento. A oggi l'unica ufficialità è quella di Morata

"Se guardiamo la storia del Milan non mi aspetto qualcosa di diverso, ma di molto diverso. Poi allargando il discorso credo sia un problema di un po' tutte le squadre italiane. Non c'è più quella sostanza economica per potersi assicurare calciatori di alto livello come in passato. Mi spiace soprattutto per Fonseca, che avrà da lavorare in un contesto complicato, dove si chiede tutto e subito con San Siro che è devastante".

Come vive un allenatore una situazione del genere?

"Inizialmente prevale quella parte egoistica che ti fa accettare subito la grande panchina. Detto questo bisognerebbe vedere se negli accordi c'erano determinate garanzie tecniche. Al momento non vedo molto di concreto, quindi potrei capire se l'allenatore fosse in questi momenti agitato. Sa di lavorare in una grande squadra e non ha a disposizione quello che pensa".

Anche perché amalgamare i nuovi acquisti in un contesto che prevede un allenatore nuovo non dev'essere semplice

"Bisogna essere fortunati, qualche allenatore in passato lo è stato come Allegri, che appena arrivato trovò uno squadrone a cui dovevi solo dare la maglia, al resto ci pensavano loro. Altri hanno dovuto superare momenti critici".