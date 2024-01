MN - Incocciati: "Quest'anno Inter e Juventus sono di un livello superiore rispetto al Milan. I rossoneri devono..."

Inizio di una nuova settimana per il Milan. I rossoneri oggi riprendono gli allenamenti a Milanello - dopo la pausa domenicale - per preparare la sfida in casa del Frosinone. Il pareggio contro il Bologna sarà duro da digerire e ora i rossoneri devono tirare fuori nuove motivazioni per questa stagione. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con l'ex rossonero Giuseppe Incocciati. Le sue parole.

Ti aspettavi, tuttavia, maggiore determinazione nella ricerca dei tre punti, anche alla luce del pareggio della Juventus contro l’Empoli?

“Purtroppo il Milan è stato “tradito” dai migliori. Se Giroud, Teho Hernandez, Leao e Pulisic non sono in giornata, la squadra ne risente. Quanto alle vette della classifica, bisogna avere ben in mente, chiaramente, che Inter e Juventus sono squadre, in questa stagione, di un livello superiore rispetto ai rossoneri, che devono puntare a qualificarsi in Champions, come richiesto dalla società”.