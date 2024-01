MN - Incocciati su Pioli: "La riconferma dipende da molti fattori. Ora deve portare il Milan in Champions"

vedi letture

Inizio di una nuova settimana per il Milan. I rossoneri oggi riprendono gli allenamenti a Milanello - dopo la pausa domenicale - per preparare la sfida in casa del Frosinone. Il pareggio contro il Bologna sarà duro da digerire e ora i rossoneri devono tirare fuori nuove motivazioni per questa stagione. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con l'ex rossonero Giuseppe Incocciati. Le sue parole.

Riconformeresti il tecnico emiliano sulla panchina del Diavolo la prossima stagione?

“Dipende da molti fattori. Io penso che, per la dimensione dei rossoneri attualmente, il rendimento sia stato, sin qui, sufficiente. Ovviamente deve puntare a far qualificare il Milan in Champions”.