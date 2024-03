MN - Incocciati su Pioli: "Se dovesse essere mandato via non avrebbe nulla da recriminarsi"

Riguardo alla vittoria del Milan contro l’Empoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Giuseppe Incocciati, ex attaccante rossonero, che ha detto la sua in merito al futuro sempre più incerto di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

Credi che il futuro di Pioli sia correlato alla vittoria dell’Europa League e/o al secondo posto?

“Non saprei, onestamente. Anche in caso venisse mandato via, guardandosi indietro, non avrebbe nulla da recriminare a se stesso”.