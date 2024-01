MN - Incocciati sul mercato: "Quello vero si fa in estate, comunque Gabbia sta facendo bene. E l'errore di Terracciano..."

Inizio di una nuova settimana per il Milan. I rossoneri oggi riprendono gli allenamenti a Milanello - dopo la pausa domenicale - per preparare la sfida in casa del Frosinone. Il pareggio contro il Bologna sarà duro da digerire e ora i rossoneri devono tirare fuori nuove motivazioni per questa stagione. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con l'ex rossonero Giuseppe Incocciati. Le sue parole.

Auspicavi qualcosa in più dal mercato di gennaio, al fine di velocizzare il processo di crescita del Diavolo?

“No, secondo me il mercato vero si fa in estate e sono certo che il Milan, a giugno, lo farà. In ogni caso, Gabbia sta facendo bene. L’errore di Terracciano? È giovane, è appena arrivato e può succedere. Non darei giudizi definitivi dopo nemmeno un mese”.