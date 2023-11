MN - Infortuni, Neri: "La preparazione estiva è stata impostata in modo diverso. Non a caso Leao e Calabria..."

vedi letture

Il problema infortuni è per il Milan uno dei temi centrali in questo avvio di stagione e sarà motivo di indagini in questa pausa delle nazionali. Sono troppi gli stop, specialmente di natura muscolare, accusati dai giocatori della rosa di Stefano Pioli. Per capirne di più la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il preparatore atletico che fu con Capello nella Juventus di Ibrahimovic, Massimo Neri. Le sue parole.

Il Milan di Pioli è sempre stato elogiato come modello virtuoso in questo senso…

“Tutte le stagioni sono diverse e questa, la prima post mondiale invernale, ha inevitabilmente portato i vari allenatori e staff a impostare la preparazione estiva in maniera differente. Gli infortuni di Leao e Calabria? I rossoneri li hanno subiti, non a caso, nella medesima settimana in cui avevano già speso molteplici energie fisiche e mentali con il Psg in Champions”.