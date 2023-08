MN - Ingresso personalizzato per Maignan durante il riscaldamento

Ingresso in grande a San Siro per Maignan, che inizialmente non era presente con Mirante e Sportiello per l'inizio del riscaldamento dei portieri rossoneri.

Il francese è arrivato successivamente, annunciato a gran voce dallo speaker dello stadio e accompagnato dal solito boato e dal gioco di luci sul campo.