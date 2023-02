MN - Inter, Antonello: "Sorpresi dalla scelta del Milan? Un po’ sì, ma avendo cambiato proprietà…"

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Dopo l'incontro di questa mattina a Palazzo Marino con il sindaco Sala e i rappresentanti del Milan, Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell'Inter, ha ommentato così la scelta del club rossonero di comunicare ufficialmente l’interesse formale per l’area de La Maura: "Se siamo sorpresi? No. Quello che ci lascia sorpresi è che stavamo procedendo insieme in questo progetto, ma quando c'è un cambio di proprietà ci può essere visioni diverse. Noi abbiamo ben chiaro quello che dobbiamo fare".