Fonte: dall'inviato a San Siro, Antonio Vitiello

© foto di Antonello Gioia

Come testimoniato dall'inviato di MilanNews.it, il Milan è appena arrivato a San Siro per il derby di questa sera contro l'Inter, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo lo 0-0 dell'andata. Segnalato vento fortissimo a Milano.