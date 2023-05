MN - Inter-Milan, Kjaer e il mancato ingresso nel derby: la ricostruzione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ieri durante il derby di Champions League c’è stato un episodio in panchina che ha riguardato Simon Kjaer e Pierre Kalulu.

Nel momento dell’infortunio di Malick Thiaw è entrato immediatamente in campo il giovane francese piuttosto che il veterano danese solo perché Kalulu si stava già scaldando da tempo, e sarebbe stato più veloce nell’ingresso in campo, in quanto già pronto.

Kjaer invece doveva ancora completare il riscaldamento, importante per un giocatore come Simon (si è voluto evitare un ingresso a freddo). Inoltre Kalulu per caratteristiche tecniche in quel momento della partita sarebbe stato più utile a Pioli.