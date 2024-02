MN - Invasione tifosi Rennes, esteso il settore ospiti: i dettagli

Giovedì sera, per Milan-Rennes è atteso un numero elevato di tifosi francesi e le autorità locali si sono già mosse per porre la città in sicurezza in vista di questo esodo. Effettivamente le richieste di biglietti per il settore ospiti sono andate ben oltre i circa 4500 posti disponibili (ricordiamo che le parti centrali del terzo anello verde e blu sono chiuse, per ragioni di sicurezza, a seguito delle vibrazioni prodotte durante le partite dallo stadio). Nelle ultime ore ci sono stati contatti proficui tra il Milan, l’Uefa, il Rennes e la questura di Milano per cercare di trovare una soluzione per accogliere i tifosi francesi che arriveranno a Milano per la partita.

La soluzione è stata trovata con l’estensione del settore dedicato ai tifosi del Rennes, che saranno così posizionati non solo al terzo anello verde, ma anche in una porzione del terzo anello laterale, ovvero quella serie di file e settori che sono attaccati alla torre che divide il terzo rosso dal terzo verde. Ovviamente sarà una zona che verrà “cuscinettata” per evitare eventuali situazioni spiacevoli.

Il Milan è attualmente soddisfatto della prevendita per la partita, visto che, ad oggi, la prevendita parla di circa 66 mila biglietti venduti per il match.