MN - Jacobelli: "A Leao manca continuità, ci si aspettava una grande Champions da lui. Nella seconda parte di stagione può dimostrare il suo valore"

Il Milan sta gestendo un periodo complicato. I rossoneri, tra risultati non soddisfacenti e una situazione infortuni clamorosamente negativa, stanno cercando di reagire per giocarsi al meglio le loro possibilità in Serie A, Coppa Italia e anche Europa League. In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato telefonicamente in esclusiva Xavier Jacobelli, giornalista e saggista. Ecco le sue parole:

Cosa manca ancora a Leao per essere incluso definitivamente nell’Olimpo dei fuoriclasse?

“Leao è un calciatore giovane, non più giovanissimo, tuttavia. Gli occorre maggiore continuità. Ci si aspettava una grande Champions da lui. È andata, come è andata. Ora però c’è tutta una seconda metà di stagione, con tanto di Europa League e Coppa Italia, in cui può dimostrare tutto il suo reale valore”.