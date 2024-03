MN - Jacobelli: "Chukwueze? Non si può pretendere che uno straniero faccia subito la differenza"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata a Milannews, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha fatto il punto su alcuni temi a tinte rossonere. Ecco alcuni estratti:

Pulisic intanto vola: al suo primo anno in Italia ha battuto il record personale di reti in una singola stagione

"Pulisic è un grande giocatore e il fatto che questa sia la sua miglior stagione in carriera ne conferma il valore assoluto. È il capitano degli Stati Uniti e il riverbero della sua stagione si registra anche negli USA. È importante capire quanto il suo ruolo sia prezioso per questo Milan".

Si è sbloccato in Serie A anche Chukwueze, l'acquisto estivo maggiormente in difficoltà

"Quando uno stranieri viene in Serie A non si può pensare che allo schioccare delle dita renda subito al massimo. Ci sono diversi ostacoli da superare: paese nuovo, campionato nuovo, compagni nuovi, nuove metodologie di allenamento, cultura. Lui è un talento e non credo ci sia bisogno di rimarcarlo".