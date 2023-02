MN - Jacobelli e il sostegno dei tifosi milanisti: "Il pubblico è sempre stato un fattore per il Milan"

MilanNews.it

Nella lunga intervista rilasciata a Milannews.it, Xavier Jacobelli ha parlato anche dello spettacolo sugli spalti di San Siro in occasione di Milan-Tottenham. Ecco le sue parole sui tifosi rossoneri: "Il pubblico è sempre stato un fattore per il Milan. Contro il Tottenham ho ammirato il comportamento dei 75mila spettatori di San Siro. Hanno offerto un sostegno incessante alla squadra. Pioli ha fatto molto bene nel post-partita a ringraziare i tifosi, che anche nel periodo più critico della stagione non hanno mai fatto mancare il proprio apporto".