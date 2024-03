MN - Jacobelli e l'indagine della Procura: "Posizione Milan chiara e va rispettata"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata a Milannews, il noto giornalista Xavier Jacobelli ha fatto il punto su alcuni temi a tinte rossonere. Ecco alcuni estratti:

Che idea si è fatto del blitz della Guardia di Finanza a Casa Milan la scorsa settimana?

"Memore dei precedenti, la mia idea è di osservare con massimo rispetto quando un'inchiesta viene aperta, con massima cautela. Non lasciamoci travolgere da ipotesi pessimistiche o addirittura catastrofiche. Si è letto di tutto e di più, la posizione della società è stata chiara e non ci resta che seguire passo dopo passo l'evoluzione dell'inchiesta che è in corso e non ne conosciamo i dettagli. Dobbiamo rispettare il Milan e sottolineare come questa proprietà abbia ribadito di essere la sola, unica e forte. Attendiamo sviluppi e ripeto: rispettiamo il Milan, chi conduce l'inchiesta e facciamo informazione rigorosa e corretta".